Правоохранители задержали его на КПП под Киевом, из-за чего он не смог попасть на богослужение в монастырь в городе Городница (Житомирская область). Об этом архиерей рассказал на проповеди в храме Киево-Печерской лавры прп. Агапита Печерского, запись которой выложена в сеть.

Митрополит рассказал, что выехал в 5:30, но успел доехать только до первого КПП, где у него с клириками начали проверять документы. После того, как полицейский ввел в базу данные паспорта митрополита Антония, машину задержали. Присутствовавшая на КПП полиция, по его словам, начала обыскивать автомобиль и личные вещи иерарха.

После обыска уехать ему не разрешили. Также у него пытались забрать телефон на проверку. Но митрополит Антоний сказал, что сделает это только после решения суда.

Полицейские якобы сказали, что у архиерея проблемы - он находится в базе "Миротворца".

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"Меня внесли в эту базу много лет назад, еще при Порошенко, за критику ПЦУ. Я спросил полицейских - неужели данные "Миротворца" могут иметь какие-то основания для действий полиции? Ведь у нас по Конституции церковь отделена от государства", - сказал Паканич.

После повторного обыска митрополит не был отпущен. Ему заявили, что нужно дождаться разговора с человеком "со специальной службы".



В ответ Антоний позвонил по телефону в Национальную полицию.



После приезда патрульной службы архиерей написал заявление о "незаконном задержании", и только после этого ему отдали паспорт. Все эти события заняли более 1,5 часов, в результате чего он уже не успевал доехать до Городницы.

Митрополит Антоний был вынужден, как он сообщил, вернуться в Киев и служить литургию в Нижней Лавре.