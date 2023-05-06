Митрополит Московского патриархата Паканич говорит, что его обыскали и полтора часа продержали на КПП при выезде из Киева
Управляющего делами УПЦ (МП) митрополита Антония (Паканича) в субботу, 6 мая 2023 года, больше часа не выпускали из Киева
Правоохранители задержали его на КПП под Киевом, из-за чего он не смог попасть на богослужение в монастырь в городе Городница (Житомирская область). Об этом архиерей рассказал на проповеди в храме Киево-Печерской лавры прп. Агапита Печерского, запись которой выложена в сеть.
Митрополит рассказал, что выехал в 5:30, но успел доехать только до первого КПП, где у него с клириками начали проверять документы. После того, как полицейский ввел в базу данные паспорта митрополита Антония, машину задержали. Присутствовавшая на КПП полиция, по его словам, начала обыскивать автомобиль и личные вещи иерарха.
После обыска уехать ему не разрешили. Также у него пытались забрать телефон на проверку. Но митрополит Антоний сказал, что сделает это только после решения суда.
Полицейские якобы сказали, что у архиерея проблемы - он находится в базе "Миротворца".
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"Меня внесли в эту базу много лет назад, еще при Порошенко, за критику ПЦУ. Я спросил полицейских - неужели данные "Миротворца" могут иметь какие-то основания для действий полиции? Ведь у нас по Конституции церковь отделена от государства", - сказал Паканич.
После повторного обыска митрополит не был отпущен. Ему заявили, что нужно дождаться разговора с человеком "со специальной службы".
В ответ Антоний позвонил по телефону в Национальную полицию.
После приезда патрульной службы архиерей написал заявление о "незаконном задержании", и только после этого ему отдали паспорт. Все эти события заняли более 1,5 часов, в результате чего он уже не успевал доехать до Городницы.
Митрополит Антоний был вынужден, как он сообщил, вернуться в Киев и служить литургию в Нижней Лавре.
- Нижняя часть Киево-Печерской лавры все еще находится в пользовании церкви Московского патриархата.
- Антоний (Паканич) считается религиоведами одним из наиболее пророссийски настроенных иерархов УПЦ (МП), ответственным за информационное освещение деятельности конфессии и за координацию с РПЦ.
- Во время посещения Киева в 2013 году российский диктатор Владимир Путин наградил российскими государственными Орденами дружбы тогдашнего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира (Сабодана) и еще шесть иерархов. Среди них был и митрополит Антоний (Паканич).
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