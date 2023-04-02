Митрополит Лебедь терроризирует монахов, желающих перейти в ПЦУ, - Епифаний
Монахи Киево-Печерской лавры, переходящие в ПЦУ, подвергаются террору со стороны митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя)
Об этом в комментарии Еспресо заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
"Сейчас есть монахи (Лавры, – ред.), которые в процессе перехода (из УПЦ (МП) в ПЦУ – ред.). Конечно, они подвергаются террору со стороны бывшего наместника (Киево-Печерской лавры, – ред.) Павла (Лебедя) ), но процесс продолжается", - отметил глава ПЦУ.
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Точное количество желающих перейти, добавил Епифаний, можно будет установить позже.
"Сейчас сложно сказать количество, но со временем уже будет обнародовано, когда мы получим соответствующие помещения и храмы на территории Нижней Лавры", - сказал предстоятель.
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- Напомним, настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.
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