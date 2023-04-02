Об этом в комментарии Еспресо заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Сейчас есть монахи (Лавры, – ред.), которые в процессе перехода (из УПЦ (МП) в ПЦУ – ред.). Конечно, они подвергаются террору со стороны бывшего наместника (Киево-Печерской лавры, – ред.) Павла (Лебедя) ), но процесс продолжается", - отметил глава ПЦУ.

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Точное количество желающих перейти, добавил Епифаний, можно будет установить позже.

"Сейчас сложно сказать количество, но со временем уже будет обнародовано, когда мы получим соответствующие помещения и храмы на территории Нижней Лавры", - сказал предстоятель.

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