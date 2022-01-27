Митрополит Эпифаний выздоровел от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.



"Накануне был получен отрицательный тест, состояние здоровья владыки хорошее, он возвращается к исполнению обязанностей в обычном режиме", - отметили в ПЦУ.



Предстоятель ПЦУ поблагодарил всех, "кто беспокоился о его здоровье, возносил за него свои молитвы и кто выразил ему добрые пожелания скорого выздоровления".

Напомним, 15 января предстоятель ПЦУ Эпифаний заболел коронавирусом.