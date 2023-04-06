Митрополит Епифаний возглавит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры в Вербное воскресенье
Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры в воскресенье, 9 апреля
Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.
Богослужение по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим начнется в девять часов утра.
"Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий. Поэтому приглашаем украинских верующих к общей молитве в великой святыне украинского народа – Киево-Печерской лавре", – говорится в сообщении.
Верующих просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Тех, кто не может прийти в храм, приглашают присоединяться к богослужению онлайн – Службу Божью будут транслировать на страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в Facebook и на YouTube-канале ПЦУ .
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Отметим, в честь праздника Благовещения 7 апреля состоится Божественная литургия в Успенском соборе лавры. Начало – в 09:00.
- 29 марта истек срок договора с УПЦ МП о пользовании территорией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП должна была покинуть Лавру. Однако ее представители подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- В Минкульте заявили, что пока Хозяйственный суд не примет решения об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры. Ранее в Минкульте объясняли, что УПЦ МП должна выселиться из Лавры даже несмотря на судебный иск.
- 30 марта комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, помешали верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Кроме того, УПЦ МП провела в Киево-Печерской лавре службу, хотя должна была освободить здание 29 марта.
- В тот же день митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- Суд отклонил иск УПЦ МП о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры. А правительство упразднило распоряжение Виктора Януковича от 2013 года о передаче объектов Лавры УПЦ МП.
- 31 марта прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Минкульта. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд.
- 2 апреля, несмотря на запрет, предстоятель УПЦ МП Онуфрий провел службу в Лавре.
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