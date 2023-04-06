Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

Богослужение по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим начнется в девять часов утра.

"Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий. Поэтому приглашаем украинских верующих к общей молитве в великой святыне украинского народа – Киево-Печерской лавре", – говорится в сообщении.

Верующих просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Тех, кто не может прийти в храм, приглашают присоединяться к богослужению онлайн – Службу Божью будут транслировать на страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в Facebook и на YouTube-канале ПЦУ .

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Отметим, в честь праздника Благовещения 7 апреля состоится Божественная литургия в Успенском соборе лавры. Начало – в 09:00.