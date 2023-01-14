Митрополит Эпифаний совершит в Успенском соборе Лавры богослужение по случаю Крещения
19 января митрополит Православной церкви Украины Эпифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры богослужение по случаю Крещения Господня
Об этом сообщил заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря в facebook .
"Сообщаем, что торжественную божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещение Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель ВЦУ Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", - написал Евстратий Зоря.
Он добавил, что ПЦУ получила должное разрешение от Министерства культуры и информационной политики, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.
"Начало богослужения в 9:00 утра. Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением", - призвали в ВЦУ.
- 7 января 2023 года митрополит Эпифаний совершил богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
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