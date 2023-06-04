Митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Днем Святой Троицы

Поздравления размещены у него на фейсбуке.

"В знак нашей надежды на жизнь вечную в этот великий Господний праздник мы украшаем свои дома зеленым ветвями, клечанием, цветами, этим обнаруживая, что Пресвятая Троица является нашей вечной надеждой на жизнь. Как солнечный свет, тепло и питательная влага после зимнего сна восстанавливают растительный мир и побуждают его к росту и приумножению плодов - так и души наши светом истины Божьего слова, теплом и питательной силой благодати Святого Духа освобождаются от оков смерти, восстанавливаются для жизни вечной и побуждают нас к плодотворной духовной жизни", - отметил митрополит.

"Пусть же Отцу и Сыну, и Святому Духу - Триединому Богу - будет слава во веки веков!", - подчеркнул предстоятель ВТО.

Праздничная литургия прошла в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где могут собираться верующие ПЦУ после того, как оттуда ушла церковь Московского патриархата.

УГКЦ призывает не превращать Зеленые праздники в "судный день для всей живой зеленой природы"

Руководитель Бюро УГКЦ по вопросам экологии профессор Владимир Шеремета отмечает, что украшать свои дома и храмы накануне Зеленых праздников цветами, разнотравьем и ветвями молодых деревьев - это обычай, уходящий в старину. Однако, к сожалению, этот обычай все больше наносит вред природе, передает Департамент информации УГКЦ.

"В этом контексте Церковь апеллирует к христианской совести и напоминает, что для христиан Зеленые праздники имеют глубокое религиозно-богословское значение", - говорит Шеремета.

"Зеленые праздники должны быть также праздником, а не судным днем для всей живой зеленой природы. Поэтому стараемся праздновать в гармонии с Богом Творцом и всем Его творением, не калеча и не срубая деревьев, не причиняя вреда живой природе, которая ныне особым образом вместе с человеком страдает войной", - призывает христиан Бюро УГКЦ по вопросам экологии.