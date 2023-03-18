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Митрополит Епифаний опроверг информацию о закрытии монастыря в Лавре

18 мартa, 2023 суббота
15:38
Общество митрополит Эпифаний

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем обращении к братии Киево-Печерской Свято-Успенской Лавры и общественности заявил, что о закрытии монастыря в Лавре и прекращении в нем молитвы речь не идет

Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.

"В связи с событиями, связанными со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, считаю необходимым дать объяснение по ряду вопросов. Ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности – безосновательная манипуляция", - говорится в сообщении.

По его словам, в течение длительного времени церковь и украинское государство и общество пытались побуждать руководство московского патриархата в Украине окончательно прекратить подчинение российскому центру, который полностью находится под контролем кремлевской администрации и используется как орудие гибридной агрессии против Украины.

"В ответ все увидели не только попытку ввести в заблуждение государство и общество декларированием обособления от московского патриархата при фактическом сохранении подчинения ему", - отметил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ в частности призвал братию Лавры "способствовать процессу освобождения от московского ига".

"Мы имеем единую православную веру и принадлежим к единой церкви Христовой. Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но наоборот - местом молитвы, набожного монашеского жизнь в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", - подчеркнул он.

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В то же время он отметил, что как священноархимандрит свидетельствует "свое уважение к настоящим благочестивым традициям жизни Лавры, ее богослужебным особенностям, к тем отцам и братьям, кто пришел в эту обитель ради подвига и спасения души. Ко всем, кто не разделяет идеологию "русского мира" и те искажения, которые она вносит в церковную жизнь".

"Открывая монастырь в составе поместной церкви, наш Священный синод одновременно обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", - подчеркнул Епифаний.

Также предстоятель ПЦУ отметил, что утверждение, что якобы ситуация вокруг Ларвы "временной" и вскоре ее снова закрепят за предыдущими пользователями, не соответствуют действительному положению вещей.

"Православная церковь Украины есть и будет, а у юрисдикции московского патриархата в Украине нет ни канонической, ни моральной перспективы. Надеюсь, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь будет подтвержден и государственным законом", - подчеркнул предстоятель ВЦУ.

"Как священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто следуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут беззаконную власть Москвы, - продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры Управлять текущими делами обители будут те, кто знает традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, кто имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому миру". Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен", - заявил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что открыт к диалогу и общению, и сотрудничеству.

  • Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшего "русский мир".
  • 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры к государству.
  • Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
  • 10 марта сообщалось, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
  • В пятницу, 10 марта, УПЦ МП отреагировала на требование освободить здание Киево-Печерской лавры.
Украина
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