Митрополит Епифаний обратился к Шмыгалю с просьбой передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры
Православная церковь Украины просит безотлагательно решить вопрос о предоставлении ПЦУ одного из храмов на территории Верхней лавры
Об этом говорится в открытом письме главы ПЦУ митрополита Епифания к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.Епифаний подчеркивает, что сейчас лавру контролирует УПЦ МП – следствие антиканонической аннексии Киевской митрополии московским патриархатом в 1685-86 годах.
"Начала Печерского монастыря уходят в середину XI века (на сто лет раньше первого летописного упоминания о населенном пункте Москва) и тесно переплетены с традицией монашеской жизни на Святой Горе Афон (Греция). На протяжении веков Печерский монастырь, со временем получивший почетное звание Лав, то есть особенно важной и образцовой монашеской обители, развивался как неотъемлемая составляющая Киевской митрополии, принадлежащей Вселенскому патриархату.
Антиканоническая аннексия Киевской митрополии московским патриархатом сказалась и на Киево-Печерской лавре – она также неканонически была подчинена российским церковным властям. Одним из непосредственных последствий такого захвата стала принудительная русификация церковных традиций, уничтожение документов о правдивой истории монастыря и украинской церкви, цензура книгопечатания по московско-петербургским образцам. Несмотря на чрезвычайный вклад в восстановление и украшение Лавры, сделанный гетманом Иваном Степановичем Мазепой, по царскому приказу в Лавре его имя также "подвергали анафеме", - объясняет Епифаний.Глава ПЦУ указывает на то, что за годы управления лаврой московским патриархатом были зафиксированы многочисленные примеры частичного или полного разрушения объектов лавры с заменой их новостройками, проведение ремонтных работ и реконструкций без соблюдения норм сохранения достопримечательностей, а территорию Нижней лавры превратили в большую торговую площадь с магазинами и кафе.
"Руководство монастыря московского патриархата в течение трех десятилетий последовательно поддерживало и продолжает поддерживать и пропагандировать идеологию "русского мира", которая ныне стала "оправданием" открытой агрессии РФ против Украины. Руководитель монастыря Павел (Лебедь) лично награжден Путиным орденом РФ "Дружба народов".
Глава УПЦ по поручению синода обратился к Денису Шмыгалю и правительству с просьбой:
"Просим безотлагательно решить вопрос о предоставлении одного из храмов на территории Верхней лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими вратами или другого в пределах Верхней лавры) – для совершения регулярных богослужений. Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ. Монополия монастыря Московского Патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом. Просим найти возможность для предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности".
- Напомним, 23 мая Священный синод ПЦУ принял решение о создании монастыря в Киево-Печерской лавре.
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