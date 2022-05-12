Митрополичий фонд привлек 20 млн гривен для строительства жилья в Киевской области

На эти средства к середине лета будут возведены дома для 50 семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня. Установка модульных домов будет начата с Киевской области: в Гостомеле, в селах Озерное, Мощун и других населенных пунктах, пострадавших во время войны.

"Гостомель, Озера, Мощун, Ирпень, Буча — все они рядом с Вышгородом, местом, где живет моя семья. Тысячи из них сегодня, после российской оккупации, остались без собственного жилья, буквально без крова. Видя их горе, никто не может остаться равнодушным, - говорит Андрей Мацола, глава меценатского совета Митрополичьего фонда Православной церкви Украины. - Я безоговорочно верю в то, что будут разные программы по восстановлению жилья, однако их старт - вопрос времени, а жители Киевщины, особенно те, которые не выехали и пережили оккупацию здесь, на своей родной земле, сейчас тем более не будут ее покидать. Сегодня они живут или под открытым небом, или ищут убежища у родственников или знакомых.

Планируется, что впоследствии, после восстановления жилья семей на Киевщине, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.

"Наш народ всегда отличался своей чуткостью, добрым сердцем и взаимопомощью, способностью объединяться и сплачиваться ради спасения других – своих братьев и сестер, – подчеркивает Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний. — Знаю, что сегодня каждый работает на своем фронте, выбрав свое направление помощи другим, однако хочу призвать тех, кто имеет такую возможность, приобщиться к этой важной инициативе Митрополичьего фонда ПЦУ и помочь тем нашим ближним, которые, к сожалению, потеряли все".