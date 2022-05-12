Митрополичий фонд привлек 20 млн гривен для строительства жилья в Киевской области
Митрополичий фонд Православной церкви Украины построит временное комфортное жилье для украинских семей, чьи дома были разрушены оккупантами. Такая социальная инициатива Митрополичьего Фонда уже получила 20 миллионов гривен. Их предоставил глава Меценатского совета Фонда Андрей Мацола
На эти средства к середине лета будут возведены дома для 50 семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня. Установка модульных домов будет начата с Киевской области: в Гостомеле, в селах Озерное, Мощун и других населенных пунктах, пострадавших во время войны.
"Гостомель, Озера, Мощун, Ирпень, Буча — все они рядом с Вышгородом, местом, где живет моя семья. Тысячи из них сегодня, после российской оккупации, остались без собственного жилья, буквально без крова. Видя их горе, никто не может остаться равнодушным, - говорит Андрей Мацола, глава меценатского совета Митрополичьего фонда Православной церкви Украины. - Я безоговорочно верю в то, что будут разные программы по восстановлению жилья, однако их старт - вопрос времени, а жители Киевщины, особенно те, которые не выехали и пережили оккупацию здесь, на своей родной земле, сейчас тем более не будут ее покидать. Сегодня они живут или под открытым небом, или ищут убежища у родственников или знакомых.
Планируется, что впоследствии, после восстановления жилья семей на Киевщине, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.
"Наш народ всегда отличался своей чуткостью, добрым сердцем и взаимопомощью, способностью объединяться и сплачиваться ради спасения других – своих братьев и сестер, – подчеркивает Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний. — Знаю, что сегодня каждый работает на своем фронте, выбрав свое направление помощи другим, однако хочу призвать тех, кто имеет такую возможность, приобщиться к этой важной инициативе Митрополичьего фонда ПЦУ и помочь тем нашим ближним, которые, к сожалению, потеряли все".
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