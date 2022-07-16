Митинги под лозунгом "Russia is a terrorist state" пройдут в 47 городах мира
К концу июля инициаторы международной кампании "Russia is a terrorist state" планируют провести 50 митингов в 47 городах разных стран мира
Об этом они сообщили сегодня, 16 июля 2022 года в своем телеграм-канале.
Целью этих мероприятий является утверждение статуса России как государства-спонсора терроризма на официальном уровне как можно большего количества государств.
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Информацию о митингах можно найти по хештегам #terroRussia #russiaIsATerrorist State, а также в этом списке. Там отмечена точная дата и место проведения. Кроме того, есть контакты ответственных лиц и другая необходимая информация.
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Акции пройдут во Франции, Израиле, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии, США, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Турции, Австрии, Словакии, Польше, Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Кипре, Болгарии, Грузии, Нидерландах. Дании, Чили.
В целом к участию приглашаются украинские общины во всех странах.
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