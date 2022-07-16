English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Митинги под лозунгом "Russia is a terrorist state" пройдут в 47 городах мира

Митинги под лозунгом "Russia is a terrorist state" пройдут в 47 городах мира

16 июля, 2022 суббота
21:47
Мир

К концу июля инициаторы международной кампании "Russia is a terrorist state" планируют провести 50 митингов в 47 городах разных стран мира

Об этом они сообщили сегодня, 16 июля 2022 года в своем телеграм-канале.

Целью этих мероприятий является утверждение статуса России как государства-спонсора терроризма на официальном уровне как можно большего количества государств.

Читайте также: Россия - террорист: 10 самых кровавых терактов страны-оккупанта

Информацию о митингах можно найти по хештегам #terroRussia #russiaIsATerrorist State, а также в этом списке. Там отмечена точная дата и место проведения. Кроме того, есть контакты ответственных лиц и другая необходимая информация.

Читайте также: Страны Персидского залива помогут загнать Россию в тупик, - Мария Золкина об опыте работы на арабском телевидении. Эксклюзивное интервью для Еспресо

Акции пройдут во Франции, Израиле, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии, США, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Турции, Австрии, Словакии, Польше, Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Кипре, Болгарии, Грузии, Нидерландах. Дании, Чили.

В целом к участию приглашаются украинские общины во всех странах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
терроризм
война с Россией
Читайте также:
Дональд Трамп
16 июля, 2022 суббота
Фукуяма предупредил Украину об угрозах, которые несет возвращение Трампа в Белый дом
окупанти
15 июля, 2022 пятница
Оккупанты готовят новое масштабное наступление: ISW сказал, где ждать боев
Микола Княжицький
Автор Павел Смоленский
15 июля, 2022 пятница
Княжицкий: Зеленский не понимает до конца, что Украина в равной степени принадлежит как власти, так и оппозиции
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 июля
23:23
ВСУ уничтожили минибазу оккупантов в Донецкой области и состав в Луганской области
22:59
Россия обстреляла 7 общин Сумщины
22:53
Российское посольство. Киев
Сотрудники посольства России каждую пятницу посещали верхушку церкви Московского патриархата в Украине, - профессор религиоведения
22:36
Задержан эксначальник СБУ в Крыму, - СМИ
22:21
На фото Владимир Зеленский
"Нам нужен эмоциональный суверенитет": Зеленский по поводу фейка о "массированном российском ударе"
21:52
Украина перебросила HIMARS в Сумы и ускорила мобилизацию. ЦПД опроверг новые фейки РФ
21:42
Эксклюзив
В сентябре возможен пик боевых событий, Россия может объявить войну и мобилизацию, - командир подразделения "Стугна" Линько
21:37
Обновлено
На фото врач и полицейский помогают раненому человеку
Россияне дважды ударили "искандерами" по Покровску: повреждены 27 домов, есть погибшие
20:54
На фото люди, которых эвакуировали
С территории Святогорской Лавры эвакуировали группу гражданских, на месте осталось около 600 человек
20:46
Эксклюзив
НАТО должно усилить поддержку, чтобы к осени ВСУ уволили Запорожскую и Херсонскую области, - польский генерал Скшипчак
20:29
нефть
Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%
20:21
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Около 60% украинцев будут иметь депрессии и другие психические расстройства в результате войны, - психотерапевт Наконечная
20:07
Обновлено
Последствия обстрела Винницы
Спасатели завершили разбор завалов после обстрелов в Виннице, 24 человека погибли
19:59
Предстоятели УПЦ (МП) Онуфрий и ПЦУ Епифаний. Между ними – предстоятель УГКЦ Святослав
Отдельные чиновники и правоохранители блокируют выход приходов из Московского патриархата. Заявление ПЦУ
19:47
Во Франции и Испании продолжают бушевать лесные пожары, тысячи людей эвакуированы
19:23
Россияне из района Каспийского моря выпустили по Украине шесть ракет: четыре сбили ПВО, две попали по Черкасчине
19:12
Эксклюзив
Лукашенко мечтает о лаврах румынского короля Михая, - Пионтковский
19:12
Эксклюзив
Украинцы требуют плюрализма мнений, - нардеп Синютка о необходимости возвращения Еспресо в цифровое вещание
19:09
Оккупанты перегруппируют подразделения на Слобожанском направлении и планируют наступление, - Генштаб ВСУ
19:00
Россия – террорист: 10 самых кровавых терактов страны-оккупанта
18:55
На фото Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки на Донетчине и не дали установить контроль над Углегорской ТЭС, - Генштаб
18:52
Кремль запустил в Германии информационную спецоперацию против Украины
18:41
Эксклюзив
Николай Княжицкий
У нас нет проблем с венгерским меньшинством, но есть проблема с правительством Венгрии, которое пытается понравиться Путину, - Княжицкий
18:38
Эксклюзив
Россияне боятся атаки на Харьковщине, чтобы ВСУ случайно не перешли границу с Россией, - польский генерал Скшипчак
18:25
Россияне ударили по агрокомплексу на Черкасчине
18:05
США выделят $1 млрд на продовольственную безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, - Reuters
17:57
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
17:49
Эксклюзив
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
17:48
Осужденная на 5 лет жительница Ивана-Франковска была помощницей херсонского коллаборанта Стремоусова
17:47
Государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий
17:43
Суд над Россией за геноцид украинцев начнется в Гааге в октябре
17:30
Эксклюзив
ВСУ провели шедевральную операцию на Донбассе, когда оттянули все силы РФ и били их, - польский генерал Скшипчак
17:19
МН17
ЕС в годовщину катастрофы MH17 призывает привлечь виновных к ответственности
17:15
На фото пожар в результате российских обстрелов
В результате ракетных обстрелов Одессы ранен мужчина
16:57
Эксклюзив
Украина раша война
Украинские врачи выступили против участия России на конгрессе международного научного сообщества в Вене, - врач-рентгенолог Гаврилюк
16:47
Прокуратура Германии расследует утечку секретной информации о преступлениях в Буче
16:46
Основные версии всех сайтов и компьютерных программ теперь будут украиноязычными
16:44
The Rolling Stones спели с украинскими хорами "Огонек" и "Колокольчик" в Вене
16:38
В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля повреждены жилые дома и инфраструктура
16:23
32 года назад принята Декларация о государственном суверенитете Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV