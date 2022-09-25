Митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками
Правоохранители начали массовые задержания на улицах Махачкалы (столица Республики Дагестан, РФ), где проходят массовые протесты против мобилизации
Об этом передают российские и международные СМИ.
Известно, что митинг против мобилизации начался в 15:00 у кукольного театра Махачкалы. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Для подавления протестов в город приехало много силовиков, применявших жестокие средства задержания. По данным правозащитной организации "ОВД-Инфо", силовики использовали электрошокеры и перечные баллончики.
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