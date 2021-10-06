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"Місто vs. Урбазаври": какими стали локации, трансформированные в рамках кампании при поддержке бренда glo™
Рассказываем в деталях обо всех событиях кампании
На правах рекламы
glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина
Урбанистическая кампания "Місто vs. Урбазаври" при поддержке бренда glo™, которая проходила в Киеве, Харькове и Одессе с мая этого года, завершилась трансформацией избранных локаций во всех трех городах. Места, где когда-то жили так называемые Урбазавры, бренд вместе с урбанистами ОО "Городские реформы" трансформировали в современные и комфортные общественные пространства. В финале кампании в одной из трансформированных локаций — набережной Лыбеди в Киеве — провели яркую вечеринку, которая соединила тактический урбанизм и артперформанс.
Кампания "Місто vs. Урбазаври" началась с поиска в Киеве, Одессе и Харькове так называемых Урбазавров — "локаций-монстров", которые олицетворяют типичные урбанистические проблемы своих городов. Для старта определили по три спота в каждом городе, а затем с помощью онлайн-голосования выбрали по одному для трансформации. Ими стали набережная реки Лыбидь в Киеве (Водозавр), Греческая площадь в Одессе (Площозавр) и Зеленые ступени в Харькове (Хащозавр).
Локации трансформировали методами тактического урбанизма. Его суть заключается в доступных и эффективных изменениях, способных открыть новый взгляд на привычные локации. Так, на Греческой площади в Одессе после трансформации появилась удобная зона отдыха с тенью, местами для сидения и гамаками. Харьковские Зеленые ступени с добавлением арт-элементов и ярких волнообразных лавочек наполнились новой, современной и динамичной атмосферой. В Киеве же заброшенную и неизвестную многим горожанам набережную реки Лыбидь превратили в многофункциональное городское пространство, подходящее для прогулок и отдыха.
Водозавр, обитавший на киевский локации, не сразу оставил насиженное место. После первого этапа трансформации он вернулся вместе с мощным ливнем, который разрушил часть обновлений. Однако последствия быстро ликвидировали и провели "работу над ошибками". Тактический урбанизм показал свою практичность — ведь благодаря выбранным методам удалось без значительных затрат ресурсов доработать некоторые моменты и укрепить конструкции на локации.
12 сентября на набережной Лыбеди состоялась яркая вечеринка по случаю открытия локации. Главной темой мероприятия, которое посетила BIG HERO кампании Леся Никитюк и ряд звездных гостей, стали тактический урбанизм и ответственное потребление. На ивенте представили специальную ресайкл-коллекцию одежды от Валерия Топала и провели нестандартный перформанс с использованием необычных урбанистических предметов в качестве музыкальных инструментов. Среди гостей мероприятия были Евгений Таллер, Sonya Kay, Вита Буланая, Андрей Гонковский, Оля Чубата, Ярослав Князев, Татьяна Николенко (Мурий), Орест Мурий, Андрей Шабанов и другие.
Трансформированные локации во всех трех городах сейчас доступны всем желающим. Проект "Місто vs. Урбазаври" завершился — но яркие и нестандартные активности от бренда glo™ продолжаются! Следить за новостями можно в аккаунте @glo_ukraine в Instagram.
Дополнительная информация:
Проект был реализован при непосредственной инициативе и поддержке Александра Возного, начальника Управления экологии и природных ресурсов, а также при поддержке КП "Плесо" и Управления Экологии КГГА.
Вечеринка 12 сентября организована при участии агентства Slupsky Event Management.
glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина
Урбанистическая кампания "Місто vs. Урбазаври" при поддержке бренда glo™, которая проходила в Киеве, Харькове и Одессе с мая этого года, завершилась трансформацией избранных локаций во всех трех городах. Места, где когда-то жили так называемые Урбазавры, бренд вместе с урбанистами ОО "Городские реформы" трансформировали в современные и комфортные общественные пространства. В финале кампании в одной из трансформированных локаций — набережной Лыбеди в Киеве — провели яркую вечеринку, которая соединила тактический урбанизм и артперформанс.
Какие локации в городах трансформировали в рамках проекта и что изменилось
Кампания "Місто vs. Урбазаври" началась с поиска в Киеве, Одессе и Харькове так называемых Урбазавров — "локаций-монстров", которые олицетворяют типичные урбанистические проблемы своих городов. Для старта определили по три спота в каждом городе, а затем с помощью онлайн-голосования выбрали по одному для трансформации. Ими стали набережная реки Лыбидь в Киеве (Водозавр), Греческая площадь в Одессе (Площозавр) и Зеленые ступени в Харькове (Хащозавр).
Локации трансформировали методами тактического урбанизма. Его суть заключается в доступных и эффективных изменениях, способных открыть новый взгляд на привычные локации. Так, на Греческой площади в Одессе после трансформации появилась удобная зона отдыха с тенью, местами для сидения и гамаками. Харьковские Зеленые ступени с добавлением арт-элементов и ярких волнообразных лавочек наполнились новой, современной и динамичной атмосферой. В Киеве же заброшенную и неизвестную многим горожанам набережную реки Лыбидь превратили в многофункциональное городское пространство, подходящее для прогулок и отдыха.
Водозавр, обитавший на киевский локации, не сразу оставил насиженное место. После первого этапа трансформации он вернулся вместе с мощным ливнем, который разрушил часть обновлений. Однако последствия быстро ликвидировали и провели "работу над ошибками". Тактический урбанизм показал свою практичность — ведь благодаря выбранным методам удалось без значительных затрат ресурсов доработать некоторые моменты и укрепить конструкции на локации.
Вечеринка в честь открытия набережной Лыбеди
12 сентября на набережной Лыбеди состоялась яркая вечеринка по случаю открытия локации. Главной темой мероприятия, которое посетила BIG HERO кампании Леся Никитюк и ряд звездных гостей, стали тактический урбанизм и ответственное потребление. На ивенте представили специальную ресайкл-коллекцию одежды от Валерия Топала и провели нестандартный перформанс с использованием необычных урбанистических предметов в качестве музыкальных инструментов. Среди гостей мероприятия были Евгений Таллер, Sonya Kay, Вита Буланая, Андрей Гонковский, Оля Чубата, Ярослав Князев, Татьяна Николенко (Мурий), Орест Мурий, Андрей Шабанов и другие.
Трансформированные локации во всех трех городах сейчас доступны всем желающим. Проект "Місто vs. Урбазаври" завершился — но яркие и нестандартные активности от бренда glo™ продолжаются! Следить за новостями можно в аккаунте @glo_ukraine в Instagram.
Дополнительная информация:
Проект был реализован при непосредственной инициативе и поддержке Александра Возного, начальника Управления экологии и природных ресурсов, а также при поддержке КП "Плесо" и Управления Экологии КГГА.
Вечеринка 12 сентября организована при участии агентства Slupsky Event Management.
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