"Місто Марії", "24/02", 2step и другие: музыкальная премия YUNA-2023 назвала 12 победителей
Объявление имен артистов, получивших награды в этом году, состоялось 18 апреля во время онлайн-трансляции на официальном ютуб-канале Национальной музыкальной премии YUNA
Об этом сообщили на сайте премии.
Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году члены жюри премии выбирали победителей не в привычных номинациях, а среди 100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Лозунг YUNA 2023 – "Песни несокрушимой Украины".
Победили 12 песен, набравших больше всего голосов экспертов:
- 24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- 2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran
- Місто Марії – Океан Ельзи
- Біля тополі – SHUMEI
- Пес Патрон – KARTA SVITU
- Біля серця – KOLA
- Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
- Чути гімн – SKOFKA
- Буде весна – Макс Барських
- Враже – Енджі Крейда
- Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness
В состав жюри YUNA традиционно вошли представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем 5-летним опытом работы в соответствующей сфере.
Возможности получить награды YUNA были лишены артисты стран-агрессорок, а также публично поддержавшие российскую агрессию против Украины, находящиеся под санкциями Украины, стран ЕС и США, и те, кто до или после широкомасштабного вторжения публично не идентифицировали себя как украинские исполнители и исполнительницы.
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