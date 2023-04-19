Об этом сообщили на сайте премии.

Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году члены жюри премии выбирали победителей не в привычных номинациях, а среди 100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Лозунг YUNA 2023 – "Песни несокрушимой Украины".

Победили 12 песен, набравших больше всего голосов экспертов:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran Місто Марії – Океан Ельзи Біля тополі – SHUMEI Пес Патрон – KARTA SVITU Біля серця – KOLA Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd Чути гімн – SKOFKA Буде весна – Макс Барських Враже – Енджі Крейда Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

В состав жюри YUNA традиционно вошли представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем 5-летним опытом работы в соответствующей сфере.

Возможности получить награды YUNA были лишены артисты стран-агрессорок, а также публично поддержавшие российскую агрессию против Украины, находящиеся под санкциями Украины, стран ЕС и США, и те, кто до или после широкомасштабного вторжения публично не идентифицировали себя как украинские исполнители и исполнительницы.