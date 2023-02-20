"Мистер Байден, отправьте F-16 в Украину!": в Варшаве к президенту США обратились украинские и польские активисты
Украинские и польские активисты перед визитом Джо Байдена в Польшу призвали его послать Украине оружие, в том числе самолеты F-16. А также анонсировали трехдневную акцию возле гостиницы, в которой он остановится
Об этом сообщили на facebook-странице организации Euromaidan-Warszawa.
Перед визитом президента США Джо Байдена в Польшу украинские и польские активисты в центре Варшавы публично обратились к нему с призывом предоставить Украине необходимое оружие, в том числе самолеты F-16. В понедельник в полдень активисты созвали пресс-конференцию в центре столицы Польши под экраном, на котором высвечивалось обращение к президенту Байдену.
Участницы организации Euromaidan-Warszawa Наталья Панченко и Виктория Погребняк вместе с климатическими активистками Викторией Едрошковьяк и Доминикой Ласотой отметили, что "сегодня гарантировать мир может только оружие".
"Украинцы на передовой жертвуют своими жизнями, чтобы остальной мир спал спокойно. Нашим людям нужна поддержка со стороны США - чтобы продолжать борьбу, они должны иметь должную амуницию, например F-16", - отметила Виктория Погребняк.
Во время брифинга "Евромайдан-Варшава" объявил о трехдневной акции протеста, которая продлится во время визита Байдена. Активисты планируют стоять с массивным баннером с надписью "Мистер Байден, отправьте F-16 в Украину!" возле гостиницы, в которой остановится президент США.
Наталья Панченко подчеркнула, что акция мирная.
"Я правозащитница, антивоенная активистка и я пацифистка. И сегодня, в 21 веке, здесь, в сердце Европы, я умоляю вас о настоящей помощи - оружии. Потому что только военная поддержка может сегодня гарантировать мир. Уважаемый господин президент, пришлите, пожалуйста, F-16 в Украине. Чтобы выиграть эту войну, мир должен победить зло, победить Путина и победить Россию. Других вариантов установления мира в мире нет", – отметила она.
Польские климатические активисты также призвали к полному нефтяному эмбарго на газ и нефть. Они мотивировали свой призыв президенту США двойной тактикой против российской агрессии. Полное эмбарго на русский газ и нефть лежит в природе климатического движения, а также является одним из основных способов демилитаризировать армию Путина. А отправка оружия необходима, чтобы приблизить украинскую армию к победе над Россией.
"Победа Украины в пределах досягаемости, но она не будет достигнута, если вы будете продолжать покупать российское ископаемое топливо и медлить с отправкой оружия в Украину. Мы должны демилитаризировать Россию, прекратив ее доходы от ископаемого топлива, и поддержать украинскую армию, чтобы она победила на поле боя", – отметила Доминика Ласота.
- В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Издание Rolling Stone сообщало , что Джо Байдену предлагали встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но он выбрал Киев. По данным AP, незадолго до визита президента США в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций.
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К вечеру 20 февраля США объявили о пакете безопасности помощи Украине на $460 млн
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После Киева Байден посетит Польшу с рабочим визитом, запланированным на 20-22 февраля.
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