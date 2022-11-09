Миссию NASA на Луну перенесли из-за урагана "Николь"

Об этом сообщили на сайте американского космического агентства.

Запуск миссии Artemis 1, предварительно планировавшийся на 14 ноября, перенесли на 16 ноября. Если космический корабль запустят, то миссия завершится посадкой 11 декабря. Существует еще одна резервная дата запуска – 19 ноября, хотя в ее случае NASA будет производить запуск уже в координации с Космическими силами США.

Речь идет о том, что космодром находится в состоянии ураганной опасности. Поэтому на персонал возложена обязанность обеспечить безопасность имущества и оборудования и – в случае необходимости – направить "выездную команду", которая будет находиться в космическом центре на протяжении всего шторма.

Собственно, в NASA полет переносили уже несколько раз. 29 августа - из-за проблем с двигателем, 4 сентября из-за утечки жидкого водорода во время загрузки топлива в базовую степень ракеты и в последний раз - из-за переросшего в ураган тропического шторма "Ян".

Глобальной целью проекта "Артемида" является возвращение людей на Луну. Впервые за полвека.

США впервые за полвека запускают миссию на Луну. Речь о миссии Artemis 1 на запуск испытательного полета вокруг Луны без экипажа.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планировало запустить миссию Artemis 1 к Луне 3 сентября, это уже вторая попытка

Планируемый старт миссии Artemis 1 – 14 ноября. Корабль должен облететь Луну в течение 25 дней и вернуться на Землю с посадкой на поверхность океан

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