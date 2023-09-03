Миссия выполнена: Индия выключила свой луноход

Об этом информирует Reuters .

После завершения двухнедельного задания по проведению экспериментов Индия усыпила луноход.

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что марсоход Pragyan с космического корабля Chandrayaan-3 был переведен в спящий режим, но с заряженными батареями и включенным приемником.

"Надеясь на успешное пробуждение для очередного набора задач! Иначе он навсегда останется там как лунный посол Индии", – сказали в ISRO.

Что известно о миссии на Луну

23 августа посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на Луну. Зонд вышел в космос 14 июля и достиг Луны 5 августа, после чего скорректировал свою орбиту с помощью двигателей. Посадочная станция Vikram, имеющая на борту маленький марсоход Pragyan, отделилась от движущейся станции миссии 17 августа.

После того, как Индия стала первой страной, что смогла посадить аппарат у Южного полюса Луны, ею запланирован запуск космического корабля для осмотра Солнца.

2 сентября Индия впервые запустила свой аппарат наблюдения за Солнцем. Aditya-L1 будет изучать Солнце в режиме реального времени, его влияние на условия окружающей среды вблизи Земли и других планет.