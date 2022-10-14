Миссия персонала ЗАЭС - сохранить для экономики Украины станцию, поэтому необходимо внести изменения в закон о коллаборационизме, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
Ольга Кошарная, эксперт по вопросам атомной энергетики, отметила, что украинский персонал ЗАЭС не сможет следовать указаниям Энергоатома, когда рядом руководители от Росатома и наставленные дула автоматов российских военных
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
Ольга Кошарная прокомментировала ситуацию, в которой оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС подписывать контракты с Росатомом.
"Заявления Котина (президент ГП НАЭК "Энергоатом", - ред.), что ни в коем случае ничего не подписывать, и то, что Атомпрофсоюз тоже это повторяет, мы с кругом экспертов не согласны с такой позицией. Потому что украинский персонал не сможет следовать указаниям Котина, когда рядом руководители от Росатома и наставленные дула автоматов российских военных. С нашей точки зрения, НАЭК "Энергоатом" должен гарантировать какие-то социальные льготы для семей работников ЗАЭС, увеличить заработную плату персонала станции, а также внести изменения в закон о коллаборационизме. Миссия украинского персонала сейчас состоит в том, чтобы сохранить для экономики Украины неповрежденную и безопасную Запорожскую станцию", - отметила эксперт по атомной энергетике.
У Ольги Кошарной нет сомнений, что ЗАЭС будет освобождена ВСУ, но нельзя сейчас подвергать персонал пыткам.
- 11 октября главное управление разведки МОУ информировало, что на временно оккупированной ЗАЭС рабочих вынуждают подписывать контракты с Росатомом, а к семьям применяют так называемую фильтрацию.
- 14 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты используют ЗАЭС как базу для размещения личного состава.
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