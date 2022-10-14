Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



Ольга Кошарная прокомментировала ситуацию, в которой оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС подписывать контракты с Росатомом.



"Заявления Котина (президент ГП НАЭК "Энергоатом", - ред.), что ни в коем случае ничего не подписывать, и то, что Атомпрофсоюз тоже это повторяет, мы с кругом экспертов не согласны с такой позицией. Потому что украинский персонал не сможет следовать указаниям Котина, когда рядом руководители от Росатома и наставленные дула автоматов российских военных. С нашей точки зрения, НАЭК "Энергоатом" должен гарантировать какие-то социальные льготы для семей работников ЗАЭС, увеличить заработную плату персонала станции, а также внести изменения в закон о коллаборационизме. Миссия украинского персонала сейчас состоит в том, чтобы сохранить для экономики Украины неповрежденную и безопасную Запорожскую станцию", - отметила эксперт по атомной энергетике.



У Ольги Кошарной нет сомнений, что ЗАЭС будет освобождена ВСУ, но нельзя сейчас подвергать персонал пыткам.

11 октября главное управление разведки МОУ информировало, что на временно оккупированной ЗАЭС рабочих вынуждают подписывать контракты с Росатомом, а к семьям применяют так называемую фильтрацию.

14 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты используют ЗАЭС как базу для размещения личного состава.

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