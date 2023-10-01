Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что миссия прибыла потому, что массовый выход этнических армян из региона из-за операции Азербайджана продолжается.

Ранее Армения попросила Международный суд обязать Азербайджан вывести все свои войска из гражданских учреждений в Нагорном Карабахе и предоставить доступ ООН. Международный суд ООН еще в феврале обязал Азербайджан обеспечить свободное передвижение через Лачинский коридор, ведущий с территории Нагорного Карабаха в Армению.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха отправились в Армению.

"Мы активировали наши системы для чрезвычайных ситуаций и отправим в страну экспертов по ряду дисциплин, включая психическое здоровье, лечение ожогов, основные медицинские услуги и координацию чрезвычайных ситуаций после полной оценки потребностей", - говорится в заявлении регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня в связи со сдачей правительством национальных интересов в Карабахе.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.

Еспресо объясняет, почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.