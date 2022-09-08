Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", — сказала Ди Карло.

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Она отметила "конструктивный подход и подготовку к этой миссии" со стороны Украины и России и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшее содействие.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного.

СБУ, ВСУ и разведка потребовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

2 августа из-за убийства оккупантами пленных в Оленовке Совет призвал мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции.

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