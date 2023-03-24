Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина .

Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые мы фиксируем с 24 февраля прошлого года. По состоянию на 31 января этого года мы зафиксировали 133 жертвы, а именно 85 мужчин, 45 женщин и три девочки", - отметила она.

В докладе говорится, что 109 случаев, "вероятно, были совершены военными, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ".

Согласно данным ММПЧУ, 24 случая, "вероятно, были совершены СБУ, полицией Украины, украинскими гражданскими или членами терробороны".