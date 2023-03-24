Миссия ООН по правам человека выявила в Украине 133 жертвы сексуального насилия, из них 85 – мужчины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на 31 января зафиксировала 133 жертвы сексуального насилия: 85 мужчин, 45 женщин и три девочки
Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина .
Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые мы фиксируем с 24 февраля прошлого года. По состоянию на 31 января этого года мы зафиксировали 133 жертвы, а именно 85 мужчин, 45 женщин и три девочки", - отметила она.
В докладе говорится, что 109 случаев, "вероятно, были совершены военными, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ".
Согласно данным ММПЧУ, 24 случая, "вероятно, были совершены СБУ, полицией Украины, украинскими гражданскими или членами терробороны".
- 4 марта первая леди Елена Зеленская сообщала, что прокуратура расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных, среди пострадавших 39 мужчин.
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