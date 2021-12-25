Миссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО колонны российских грузовиков и военную технику
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков и несколько единиц военной техники
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, сообщает DW .
Наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь" на русском языке возле Макеевки. Грузовики сопровождали три автомобиля и скорая помощь, все они - с табличками так называемой "ДНР". Позже наблюдатели зафиксировали, что эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.
Колонну из трех грузовиков с российскими номерными знаками и аналогичными табличками о "гуманитарной помощи" наблюдатели зафиксировали и на окраине Луганска. Эту колонну сопровождали два автомобиля и скорая помощь, все с табличками так называемой "ЛНР".
Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировали размещение на временно оккупированной территории шести единиц военной техники. На полигоне вблизи поселка Александровское в Донецкой области наблюдатели увидели четыре танка неустановленного типа. Еще две боевые бронированные машины наблюдатели заметили вблизи села Богдановка Луганской области.
В штабе операции Объединенных сил заявили, что это военная техника вооруженных формирований РФ, размещенная с нарушением Минских договоренностей. Так, танки вблизи Александровского находятся за пределами выделенных мест хранения вооружения, а бронированные машины в Луганской области - в зоне безопасности.
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