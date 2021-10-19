Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ .

"В 15:40 18 октября команда Миссии заметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы Миссии в Горловке, и эти ворота были открыты. Перед зданием базы наблюдатели видели установленный ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ оставила базу для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03 ", - говорится в сообщении.

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