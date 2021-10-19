Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей базы в Горловке
Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ .
"В 15:40 18 октября команда Миссии заметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы Миссии в Горловке, и эти ворота были открыты. Перед зданием базы наблюдатели видели установленный ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ оставила базу для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03 ", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее оккупанты заблокировали работу наблюдателей СММ ОБСЕ в оккупированных Донецке и Горловке.
- ОБСЕ поэтому приостановила мониторинг в ОРДО.
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