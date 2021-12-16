Миссия ОБСЕ обнаружила неотведенные "Грады" оккупантов на востоке Украины

Об этом свидетельствует отчет ОБСЕ.



Наблюдатели Миссии отмечают, что 14 декабря обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" возле Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).



В тот же день неподалеку от Тернового (57 км восточнее Донецка) ОБСЕ зафиксировала четыре танка Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.



Кроме того, во второй половине октября Миссия обнаружила 70 единиц российской боевой техники, расположенных вне определенных районов отвода.

Напомним, в ноябре в ОРЛО наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 российских танков вне мест хранения.

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