Миссия ОБСЕ обнаружила неотведенные "Грады" оккупантов на востоке Украины
На временно оккупированной Луганской области ОБСЕ зафиксировала 21 "Град", размещенный с нарушением линии отвода
Об этом свидетельствует отчет ОБСЕ.
Наблюдатели Миссии отмечают, что 14 декабря обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" возле Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).
В тот же день неподалеку от Тернового (57 км восточнее Донецка) ОБСЕ зафиксировала четыре танка Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Кроме того, во второй половине октября Миссия обнаружила 70 единиц российской боевой техники, расположенных вне определенных районов отвода.
- Напомним, в ноябре в ОРЛО наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 российских танков вне мест хранения.
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