Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 679 нарушений "тишины" за сутки
Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки, 9 ноября, 565 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 114 нарушений в Луганской области
Об этом сообщается в ежедневном отчете №263/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 9 ноября.
В Донецкой области СММ зафиксировала 565 нарушений режима прекращения огня, в том числе 71 взрыв (30 взрывов в воздухе, один разрыв боеприпаса и 40 взрывов неопределенного происхождения).
Наблюдатели отмечают, что большинство нарушений произошло в районах северо-западнее железнодорожного вокзала в Донецке (неподконтрольно правительству, 6 км северо-западнее центра города), к западу от шахты "Октябрьская" (неподконтрольно правительству, 9 км северо-западнее центра Донецка ), а также в пределах, южнее и юго-восточнее участки разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольно правительству, 41 км к югу от Донецка).
В Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения.
Отмечается, что все нарушения произошли в пределах и северо-восточнее участки разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), а также у участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).
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