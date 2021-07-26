Миссия ОБСЕ фиксирует тяжелую технику оккупантов в жилых секторах ОРДЛО
Оккупанты держат тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
У жилых кварталов в ОРДЛО наблюдатели обнаружили 8 ББМ и 2 зенитные установки.
Зенитная установка ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка.
Беспилотник ОБСЕ в Донецке обнаружил 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также 2 бронетранспортера.
В ОРЛО, вблизи Пахаловки, террористы разместили бронетранспортер и зенитную установку.
Миссия также сообщает о вооружении, которое разместили с нарушениями линий отвода.
В Луганской области, возле поселка Сентяновка, оккупанты разместили два миномета "Сани", 120-го калибра.
В Донецке Миссия зафиксировала самоходную гаубицу "Акация".
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