Миссия ОБСЕ фиксирует тяжелую технику оккупантов в жилых секторах ОРДЛО

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

У жилых кварталов в ОРДЛО наблюдатели обнаружили 8 ББМ и 2 зенитные установки.

Зенитная установка ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка.

Беспилотник ОБСЕ в Донецке обнаружил 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также 2 бронетранспортера.

В ОРЛО, вблизи Пахаловки, террористы разместили бронетранспортер и зенитную установку.

Миссия также сообщает о вооружении, которое разместили с нарушениями линий отвода.

В Луганской области, возле поселка Сентяновка, оккупанты разместили два миномета "Сани", 120-го калибра.

В Донецке Миссия зафиксировала самоходную гаубицу "Акация".