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Главная война с Россией Миссия ОБСЕ фиксирует новейшее российское вооружение в ОРДЛО, - МИД Украины

Миссия ОБСЕ фиксирует новейшее российское вооружение в ОРДЛО, - МИД Украины

1 октября, 2021 пятница
08:44
война с Россией

Украина призвала Россию объяснить, где в Минских договоренностях написано об обязанности поставлять в ОРДЛО современное оружие

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ .

"23 сентября СММ зафиксировала наличие в оккупированной Донецкой области современной радиолокационной станции "Каста-2Е1". Не мог бы российский представитель процитировать какое-нибудь конкретное положение Минских соглашений, что обязывает Российскую Федерацию поставлять такое сложное военное оборудование на оккупированные территории? ", - заявил он.

По его словам, это очередное доказательство того, что современная российская военная техника есть на территории Украины.

Глава украинской миссии также указал на ухудшение ситуации с обстрелами в ОРДЛО.

"За прошедшую неделю СММ зарегистрировала 2445 нарушений режима прекращения огня, включая 466 взрывов, на 155% по сравнению с предыдущей неделей", - отметил он.
 

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ОРДЛО
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