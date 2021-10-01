Миссия ОБСЕ фиксирует новейшее российское вооружение в ОРДЛО, - МИД Украины

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ .

"23 сентября СММ зафиксировала наличие в оккупированной Донецкой области современной радиолокационной станции "Каста-2Е1". Не мог бы российский представитель процитировать какое-нибудь конкретное положение Минских соглашений, что обязывает Российскую Федерацию поставлять такое сложное военное оборудование на оккупированные территории? ", - заявил он.

По его словам, это очередное доказательство того, что современная российская военная техника есть на территории Украины.

Глава украинской миссии также указал на ухудшение ситуации с обстрелами в ОРДЛО.



"За прошедшую неделю СММ зарегистрировала 2445 нарушений режима прекращения огня, включая 466 взрывов, на 155% по сравнению с предыдущей неделей", - отметил он.

