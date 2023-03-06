Миссия "Новое тело" стартует 20 марта

10 врачей из США 6 дней во Львове будут бороться за новое тело для маленьких украинцев со сложными врожденными пороками. С 20 по 25 марта львовский Охматдет начинает проект помощи детям со всей Украины с самыми сложными патологиями лица и не только. На консультацию приглашают детей, у кого диагностировали порок лица, и тех, кому не смогли помочь в других клиниках. Речь идет о врожденных патологиях, состояниях после онкологического лечения, травмы и т.д.

10 специалистов из США прибудут, чтобы помочь львовским коллегам преодолеть самые сложные детские недуги. Ожидаем челюстно-лицевых, пластических и детских хирургов, уролога, ЛОРа, дерматолога, офтальмолога, а также ортодонтов. Это стало возможным благодаря благотворительной организации LEAP GLOBAL MISSION.

За эти дни в Межрегиональный центр детской челюстно-лицевой хирургии на базе Охматдета уже обратилось более 30 детей, имеющих сложные пороки развития, с которыми им не могли помочь в других клиниках.

«В большинстве это тяжелые деформации верхней челюсти после ранних хирургических вмешательств на небе по поводу расщелин, редкие синдромы, связанные с расщелинами губы и неба, колобомы, врожденные дефекты и дисплазии лицевого скелета, сосудистые мальформации. Мы отобрали 10 сложнейших кейсов для реконструктивных операций с американскими коллегами", - рассказала хирург Центра Христина Погранична.

Межрегиональный Центр детской челюстно-лицевой хирургии – единственное заведение, в котором оказывают комплексную помощь, от операции до полной реабилитации, деткам с врожденными и приобретенными пороками лица, причем с 1950-х годов. В Центре говорят, что с помощью иностранных коллег постараются найти наилучшее решение для каждого ребенка, причем, как всегда, - наиболее экономное и перспективное, чтобы в будущем все было в порядке.

В больнице уже запланированы совместные операционные вмешательства с 20 по 24 марта. 20 марта будут консультации (с 10:00 до 15:00). Также 24 марта американские медики планируют клиническую конференцию для львовских коллег.

В больнице ожидают детей до 18 лет со сложными врожденными и приобретенными пороками развития лица, ЛОР-органов, глаз, травмами, рубцами, новообразованиями, патологиями мочеполовой системы, врожденными пороками развития плода (ЖКТ, дыхательной системы), сосудистыми аномалиями, деформациями грудной клетки (воронкообразные и килевидные деформации).

Цель проекта — чтобы дети из Украины могли получать всю сложную современную помощь хирургов дома. Для этого львовские и американские хирурги применят новейшие методики.

Напомним, это третий визит американских медиков во львовский Охматдет. В августе-сентябре 2022 года они были здесь в последний раз и помогли львовским коллегам с инструментами для сложных вмешательств. С тех пор медиков в благотворительной миссии стало больше.

Контакты для записи на консультацию:

челюстно-лицевая хирургия - Погранична Христина Романовна, 0987762355

урология - Иваскевич Данила Зиновьевич, 0679380878

отоларингология – Юрочко Федор Богданович, [email protected]

детская хирургия - Татьяна Катринец, 063 731 32 05

дерматология – Шарун Игорь Ярославович, 067 323 03 78

справочная больницы 067 76 000 31

Справка

LEAP был организован как единственная миссионерская поездка в 1991 г. Со временем она выросла в организацию, которая уже более 30 лет оказывала бесплатную помощь людям, нуждающимся в реконструктивной хирургии – это почти 10 000 пациентов в более чем 20 странах.

О врачах из США

Orten Steve имеет 20-летний опыт и специальную подготовку в косметической и реконструктивной хирургии. Он известен в США как пластический и косметический лицевой хирург и сертифицирован Американским советом отоларингологии по хирургии головы и шеи. Его основная специальность – пластическая и косметическая хирургия лица.

Доктор Ортен с семьей проживает в Далласе, штат Техас. Они являются активными членами Церкви Христа Ирвинга, где доктор Ортен служит диаконом. В рамках LEAP Global Missions он волонтерит, например, ездил с медицинскими миссиями в Африку. Здесь он выполнял пластические операции по исправлению волчьей губы, неба и другие реконструктивные процедуры для детей и взрослых.

Больше о докторе Ортене здесь: https://ortencosmeticsurgery. com

Hobar Graig является основателем и меддиректором LEAP Global Missions. LEAP был запланирован как единственная миссионерская поездка в 1991 году, со временем она выросла в организацию, которая уже более 30 лет оказывала бесплатную помощь людям, нуждающимся в реконструктивной хирургии - это почти 10 000 пациентов в более чем 20 странах.

Доктор Хобар работал руководителем отделения черепно-лицевой хирургии в Детском медицинском центре Далласа, доцентом пластической хирургии в Юго-Западном университете Техаса и директором международной черепно-лицевой хирургии в детской больнице Medical City, Даллас, штат Техас. Больше здесь: leapmissions.org

Suen Jame – пластико-реконструктивный хирург головы и шеи, специалист по сосудистым мальформациям лицевого участка, оториноларинголог, специалист по реконструкции голоса.

Mark Hnatiuk – краниофасциальный хирург, специалист по реконструктивным операциям в области головы и шеи.

Roman Buсhachevsky – пластический и реконструктивный хирург головы и шеи, отоларинголог.

Cheryl Anderson-Cermin – ортодонт, имеет 30-летний опыт в планировании ортогнатических операций, подготовке детей к операционным вмешательствам по поводу врожденных пороков лица, в частности расщелин губы и неба, колобом.

Jon Cermin работает более 30 лет в области ортодонтической реабилитации детей с врожденными и приобретенными дефектами челюстно-лицевой области.

Tomas Black – детский хирург, специалист по неонатальной хирургии, специалист по деформациям грудной клетки у детей, ведущий специалист по малоинвазивной хирургии в штате Даллас.

Clanton Harrison – детский уролог, специалист по пластически-реконструктивным операциям мочеполовой системы: адреногенитальный синдром, пороки развития почек и мочевыделительных путей, половой системы, синдром каудальной регрессии, пренатальной урологической хирургии.

Dr. Victor Czerkasij – дерматолог, консультант в области диагностики и лечения рака кожи, псориаза, псориатического артрита, атопических дерматитов, уртикарной сыпи. Специалист по лечению спортивной дерматологии и травм.