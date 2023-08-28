Миссия NASA Crew-7 с четырьмя космонавтами успешно прибыла на Международную космическую станцию
В воскресенье, 27 августа, космический корабль SpaceX Crew-7 Dragon, запущенный в рамках космической миссии NASA, пристыковался к космической станции с четырьмя астронавтами на борту
Об этом сообщили в NASA.
"Стыковка подтверждена для Crew-7! В 16:16 космический корабль Dragon с четырьмя космическими путешественниками на борту прибыл в МКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь команда астронавтов начинает миссию, которая продлится около шести месяцев. При этом они будут жить и работать в орбитальной лаборатории NASA.
- Накануне, 26 августа, компания SpaceX запустила миссию Crew-7 для NASA с экипажем из четырех человек, представляющих четыре страны, в международную космическую станцию (МКС).
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