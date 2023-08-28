Миссия NASA Crew-7 с четырьмя космонавтами успешно прибыла на Международную космическую станцию

Об этом сообщили в NASA.

"Стыковка подтверждена для Crew-7! В 16:16 космический корабль Dragon с четырьмя космическими путешественниками на борту прибыл в МКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь команда астронавтов начинает миссию, которая продлится около шести месяцев. При этом они будут жить и работать в орбитальной лаборатории NASA.