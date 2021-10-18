Миссия МВФ завершила работу в Украине: достигнуто соглашение для дальнейшего сотрудничества, Фонд может предоставить около $ 700 млн
Миссия МВФ завершила работу в Украине с достижением соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA), что станет основой для пересмотра программы сотрудничества Советом директоров МВФ и соответствующего решения о выделении следующего транша по программе Stand-by
Об этом сообщает сайт НБУ.
В пресс-службе регулятора отметили, что во время работы Миссии обсуждалось, в частности, выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике, прежде всего касающихся структурных "маяков", количественных критериев эффективности и индикативных целей.
"За НБУ Меморандумом было закреплено два структурных "маяки", которые уже выполнены. Первый - по утверждению планов сокращения NPLs государственных банков. Второй - о принятии изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", который приблизил украинское банковское законодательство к стандартам ЕС . Мы благодарны коллегам из МВФ за плодотворные и качественные дискуссии и работу. Достижение согласия по главным направлениям реализации реформ - это очень важный шаг для Украины. Двигаемся дальше по программе и фокусируем наши усилия на реализации достигнутых договоренностей", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.
В то же время сайт МВФ сообщает, что завершение миссии с первого пересмотра программы позволит Фонда выделить Украине около $ 700 млн.
"Команда сотрудников МВФ и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте режима stand-by (SBA). Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра Договора stand-by (SBA) и просьбы о продлении программы Исполнительным советом МВФ . Завершение первого обзора позволит выплатить 500 млн СДР (специальные права заимствования - ред.) - около $ 700 млн ", - говорится в сообщении.
- Напомним, в октябре советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ .
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