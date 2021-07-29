Миссия МВФ посетит Украину в сентябре

Об этом в Twitter написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



"Очень конструктивная телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ. Жду продолжения нашей продуктивной совместной работы над вопросами, которые остались, во время миссии в сентябре", - написала Георгиева.



Как сообщила пресс служба Офиса президента по результатам телефонного разговора Зеленского и Георгиевой, стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно основные структурные маяки, определенные ею. В частности, речь идет о законопроект о корпоративном управлении в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей.



Отмечается, что они также обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого в первом чтении законопроекту о деолигархизацию.



Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведения судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.



Отдельно стороны обсудили темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста.

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