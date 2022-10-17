Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене
В Вене в понедельник, 17 октября, начала свою работу миссия МВФ по Украине, которая продлится до 20 октября
Об этом сообщили в telegram-канале Национального банка.
Представители НБУ во главе с главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, в ходе которых будут рассматриваться текущее состояние экономики Украины.
"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой Мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
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Сообщается, что Международный валютный фонд поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в рамках инструмента экстренного финансирования Rapid Financing Instrument (RFI) Украина получила 1,4 млрд дол. США. В октябре МВФ оказал дополнительную поддержку в объеме 1,3 млрд дол. США благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением России на Украину.
- 30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).
- 7 октября Денис Шмигаль сообщил, что МВФ предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов экстренного финансирования.
- 8 октября в МВФ объявили, что новый пакет финансирования Украины на 1,3 млрд долларов в рамках RFI должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность.
- 13 октября Украина получила от МВФ $1,3 млрд. дополнительного финансирования.
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