Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене

Об этом сообщили в telegram-канале Национального банка.

Представители НБУ во главе с главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, в ходе которых будут рассматриваться текущее состояние экономики Украины.

"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой Мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

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Сообщается, что Международный валютный фонд поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в рамках инструмента экстренного финансирования Rapid Financing Instrument (RFI) Украина получила 1,4 млрд дол. США. В октябре МВФ оказал дополнительную поддержку в объеме 1,3 млрд дол. США благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением России на Украину.

30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

7 октября Денис Шмигаль сообщил, что МВФ предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов экстренного финансирования.

8 октября в МВФ объявили, что новый пакет финансирования Украины на 1,3 млрд долларов в рамках RFI должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность.

13 октября Украина получила от МВФ $1,3 млрд. дополнительного финансирования.

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