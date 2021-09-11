Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября
Миссия Международного валютного фонда может начать работу в Украине 21-23 сентября
Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу через 10-12 дней.
"Миссия может начать работу через 10-12 дней", - сказал Рашкован.
Он добавил, что скорее всего работа будет осуществляться в удаленном режиме. В то же время сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владков-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемической ситуации в Украине.
- Напомним, 9 сентября председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что миссия Международного валютного фонда ожидается в сентябре.
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