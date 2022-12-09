Миссия МАГАТЭ проинспектировала Ровенскую АЭС: что известно
Миссия МАГАТЭ завершила работу на Ровенской АЭС, критических замечаний по ядерной безопасности у инспекторов нет
Об этом сообщила пресс-служба Ровенской АЭС.
"На Ровенской АЭС завершилась миссия МАГАТЭ по оказанию технической помощи Украине по ядерной безопасности и защищенности электростанции. В рамках краткосрочной, однако насыщенной миссии на Ровенской АЭС, команда МАГАТЭ провела обзорные проверки и обсудила вопросы ядерной и физической безопасности, аварийной готовности и реагирования, встретилась с руководством, пообщалась с персоналом электростанции. С экспертами МАГАТЭ обсуждено состояние выполнения поставок и уточнены потребности электростанции в дополнительном оборудовании, перечни которых направлялись в МАГАТЭ от ГП НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили профессионализм украинских энергетиков, работающих в сложных условиях на фоне вооруженной агрессии РФ.
"Системы безопасности РАЭС работают эффективно, используя многоэшелонную/многоуровневую защиту и градуированный подход. Важно, что ровенские атомщики оперативно реагируют на вызовы, возникающие после ракетных ударов России по объектам энергетической инфраструктуры, и совершенствуют деятельность. Относительно направления "ядерная безопасность" никаких критических замечаний во время миссии не выявлено. Станция эксплуатируется на высоком уровне", – прокомментировали результаты миссии эксперты.
"На Ровенской АЭС успешно реализованы постфукусимские мероприятия: в частности, поддерживаются в готовности мобильные насосные установки и мобильные дизельгенераторные станции", - добавили представители МАГАТЭ.
- В ноябре в МАГАТЭ анонсировали визит инспекторов на Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую АЭС и недействующую Чернобыльскую.
- В конце августа миссия МАГАТЭ проинспектировала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС.
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