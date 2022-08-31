Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - Энергоатом
31 августа, около трех часов дня, члены МАГАТЭ прибыли в Запорожье
Об этом сообщает в телеграмме Энергоатом.
"Сегодня, 31 августа 2022, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", - говорится в сообщении.
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