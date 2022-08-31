Об этом сообщает в телеграмме Энергоатом.

"Сегодня, 31 августа 2022, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", - говорится в сообщении.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.

Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.

Россияне отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья, намекая, что через Россию было бы быстрее.

G7 призвала РФ немедленно покинуть территорию ЗАЭС.

31 августа минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.