Миссия МАГАТЭ прибыла с проверкой на Хмельницкую АЭС

Об этом 24 января сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

"После официальной церемонии поднятия флага МАГАТЭ над промышленной площадкой ХАЭС на станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ, и.о. – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время совещания стороны высказали общую позицию, что главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

На прошлой неделе представители МАГАТЭ проинспектировали Южноукраинскую АЭС, а также Ривненскую и недействующую Чернобыльскую.

В начале января правительство попросило МАГАТЭ развернуть мониторинговые миссии на всех украинских АЭС.

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