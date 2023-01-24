Миссия МАГАТЭ прибыла с проверкой на Хмельницкую АЭС
На Хмельницкой АЭС 23 января начала работу постоянная мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Об этом 24 января сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.
"После официальной церемонии поднятия флага МАГАТЭ над промышленной площадкой ХАЭС на станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ, и.о. – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время совещания стороны высказали общую позицию, что главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
- На прошлой неделе представители МАГАТЭ проинспектировали Южноукраинскую АЭС, а также Ривненскую и недействующую Чернобыльскую.
- В начале января правительство попросило МАГАТЭ развернуть мониторинговые миссии на всех украинских АЭС.
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