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Миссия МАГАТЭ прибыла на Чернобыльскую АЭС

18 января, 2023 среда
16:22
Экономика

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Чернобыльскую АЭС прибыла постоянная миссия организации

Об этом Рафаэль Гросси проинформировал на своей странице твиттер.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - написал он.

Глава МАГАТЭ добавил, что эксперты агентства будут оставаться на всех украинских атомных электростанциях, чтобы оказывать жизненно необходимую помощь в обеспечении ядерной безопасности.

  • Напомним, 13 декабря сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии собирается направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине в ближайшее время.
  • 16 января отмечалось, что мониторинговая миссия представителей МАГАТЭ прибыла на Южноукраинскую АЭС в Николаевскую область.
  • 18 января появилось сообщение о том, что гендиректор агентства открыл постоянную миссию организации на Ривненской АЭС.

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Украина
Енергия
ядерная безопасность
МАГАТЕ
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