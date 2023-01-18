Миссия МАГАТЭ прибыла на Чернобыльскую АЭС

Об этом Рафаэль Гросси проинформировал на своей странице твиттер.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - написал он.

Глава МАГАТЭ добавил, что эксперты агентства будут оставаться на всех украинских атомных электростанциях, чтобы оказывать жизненно необходимую помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии собирается направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине в ближайшее время.

16 января отмечалось, что мониторинговая миссия представителей МАГАТЭ прибыла на Южноукраинскую АЭС в Николаевскую область.

18 января появилось сообщение о том, что гендиректор агентства открыл постоянную миссию организации на Ривненской АЭС.

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