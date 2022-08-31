Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с главой Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию с целью оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства. Согласуется маршрут обхода станции с акцентированием представителей МАГАТЭ на объектах, потерпевших поражение в результате обстрелов", – говорится в сообщении.

Разведчики подчеркнули, что возможность прибытия на станцию миссии постоянно "усложняется деструктивными действиями со стороны оккупационной администрации города-спутника станции Энергодара и самой станции".

"В частности, не прекращаются провокационные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ. Сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Различные причины согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов, в настоящее время с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для кремля "картинки", — сообщает ГУР.

В сообщении говорится, что во время работы миссии должны быть выяснены все обстоятельства, которые привели к возникновению опасной ситуации, способной привести к аварии на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Также отмечается, что миссия МАГАТЭ на станции должна завершиться созданием постоянного представительства организации на ЗАЭС.

"Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", — подчеркнули в ГУР Минобороны.

31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Эспрессо заявил, что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.

В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что кафиры заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.

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