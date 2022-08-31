Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей, — ГУР
1 сентября миссия Международного агентства по ядерной энергии прибудет на Запорожскую АЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать этому визиту
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с главой Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию с целью оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства. Согласуется маршрут обхода станции с акцентированием представителей МАГАТЭ на объектах, потерпевших поражение в результате обстрелов", – говорится в сообщении.
Разведчики подчеркнули, что возможность прибытия на станцию миссии постоянно "усложняется деструктивными действиями со стороны оккупационной администрации города-спутника станции Энергодара и самой станции".
"В частности, не прекращаются провокационные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ. Сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Различные причины согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов, в настоящее время с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для кремля "картинки", — сообщает ГУР.
В сообщении говорится, что во время работы миссии должны быть выяснены все обстоятельства, которые привели к возникновению опасной ситуации, способной привести к аварии на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Также отмечается, что миссия МАГАТЭ на станции должна завершиться созданием постоянного представительства организации на ЗАЭС.
"Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", — подчеркнули в ГУР Минобороны.
- 31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Эспрессо заявил, что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.
- В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что кафиры заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
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