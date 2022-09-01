Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Гросси.

Отмечается, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) первого сентября отправилась из украинского города Запорожья в атомную электростанцию в контролируемом Россией городе Энергодар, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле.

Миссия МАГАТЭ уже прошла блокпост в Васильевке Запорожской области и в течение часа прибудет в Энергодар.

1 сентября в Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов кафиров на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.