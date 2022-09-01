Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле со стороны РФ, - Reuters
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знала об "увеличении военной активности в этом районе", но планирует посетить объект и встретиться с его персоналом
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Гросси.
Отмечается, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) первого сентября отправилась из украинского города Запорожья в атомную электростанцию в контролируемом Россией городе Энергодар, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле.
Миссия МАГАТЭ уже прошла блокпост в Васильевке Запорожской области и в течение часа прибудет в Энергодар.
- 1 сентября в Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов кафиров на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.
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