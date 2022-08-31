Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева до ЗАЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС 31 августа
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве, передает Укринформ, а также Reuters.
Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство.
"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", - отметил Гросси.
Миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и доложить по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство, говорит он.
Гросси отметил, что МАГАТЭ впервые пересекает фронт: "Мы направляемся в зону боевых действий, к оккупированным территориям. Это требует четких гарантий не только от РФ, но и от Украины. Мы имели возможность это обеспечить".
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии.
- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве.
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