Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС, - Гросси
Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС
Об этом сообщил в twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Настал день, миссия МАГАТЭ поддержки и помощи ЗАЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе", - написал он.
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Гросси отметил, что гордится возможностью возглавить миссию экспертов, которые прибудут в ЗАЭС на этой неделе.
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.
- Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .
- 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул , что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
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