Об этом рассказал глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает "Интерфакс".

"У нас сегодня баланс примерно такой: 200-250 машин у нас выезжает с территории Запорожской области, подконтрольной нам, и примерно 1000-1500 заезжает к нам, возвращаясь на "мирную" территорию. Вот в этой очереди со стороны Запорожья где-то находится сейчас эта колонна", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Балицкий отметил, что миссия МАГАТЭ обращалась к властям Запорожской области по поводу возможности ускорить проезд делегации через пункт пропуска на территории, подконтрольной РФ.

"Я на предложение ускорить процесс сказал, что я не собираюсь ускорять этот процесс, пусть стоят в очереди. (...) Пусть стоят в очереди и поговорят с людьми, люди им все расскажут, расскажут им правду, нам нечего скрывать", – подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что "пока обеспечивает украинская сторона их проезд к нам, а когда они пройдут КПП как следует - вот тогда мы будем отвечать за их безопасность и повезем их на объект".

Более однозначным был Владимир Рогов, занимающий в назначенной Кремлем администрации позицию члена главного совета. В своем телеграмме он отметил:

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на "освободившуюся" часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без преград добраться из России".

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве.

Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.

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