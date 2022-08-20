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Главная война с Россией Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
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Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября, - эксперт по атомной энергетике Кошарная

20 августа, 2022 суббота
22:07
война с Россией

Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, считает, что гендиректор МАГАТЭ Гросси не может написать положительный отчет по ситуации на ЗАЭС, потому что еще 6 августа он заявил о нарушении основных принципов безопасности на Запорожской АЭС

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Мне известно, что оккупанты вывели часть военной техники из Энергодара и укрепили посты на подступах к городу. Обстрелы продолжаются, хотя Россия согласилась, чтобы миссия МАГАТЭ ехала через территорию Украины, как и положено по международному праву. Потому что ЗАЭС наша собственность и работает по украинским лицензиям, персонал также имеет лицензию на управление украинскими реакторными установками. Я знаю, что миссия активно готовится украинской стороной, согласовывается программа. Представитель России в МАГАТЭ заявил, что миссия планируется на начало сентября. Я также так прогнозирую, потому что после 10 сентября состоится заседание совета управляющих МАГАТЭ", - отметила эксперт по атомной энергетике.

Ольга Кошарная рассказала, что Украина должна была выдвинуть условия по организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, а именно - отсутствие российских экспертов в этой делегации, в состав которой должны входить 16-18 специалистов вместе с представителями военных экспертов ООН, которые смогут оценить ущерб от пребывания русских войск на ЗАЭС. Также персонал штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене, которые являются гражданами РФ, не должен иметь доступ к подготовке миссии, а затем к итоговому докладу.

"Что касается того, что в СМИ были публикации о Гросси как марионетке России, то это не так. Насколько мне известно, он получил эту должность благодаря лоббизму со стороны США. К тому же Гросси не может написать положительный отчет, что на Запорожской АЭС все в порядке, потому что после обстрелов станции 6 августа он сообщил о нарушении основных принципов безопасности на АЭС", - объяснила Кошарная.

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Запорожская АЕС
Энергодар
атомная энергетика
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