Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября, - эксперт по атомной энергетике Кошарная

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



"Мне известно, что оккупанты вывели часть военной техники из Энергодара и укрепили посты на подступах к городу. Обстрелы продолжаются, хотя Россия согласилась, чтобы миссия МАГАТЭ ехала через территорию Украины, как и положено по международному праву. Потому что ЗАЭС наша собственность и работает по украинским лицензиям, персонал также имеет лицензию на управление украинскими реакторными установками. Я знаю, что миссия активно готовится украинской стороной, согласовывается программа. Представитель России в МАГАТЭ заявил, что миссия планируется на начало сентября. Я также так прогнозирую, потому что после 10 сентября состоится заседание совета управляющих МАГАТЭ", - отметила эксперт по атомной энергетике.



Ольга Кошарная рассказала, что Украина должна была выдвинуть условия по организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, а именно - отсутствие российских экспертов в этой делегации, в состав которой должны входить 16-18 специалистов вместе с представителями военных экспертов ООН, которые смогут оценить ущерб от пребывания русских войск на ЗАЭС. Также персонал штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене, которые являются гражданами РФ, не должен иметь доступ к подготовке миссии, а затем к итоговому докладу.



"Что касается того, что в СМИ были публикации о Гросси как марионетке России, то это не так. Насколько мне известно, он получил эту должность благодаря лоббизму со стороны США. К тому же Гросси не может написать положительный отчет, что на Запорожской АЭС все в порядке, потому что после обстрелов станции 6 августа он сообщил о нарушении основных принципов безопасности на АЭС", - объяснила Кошарная.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна ехать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружение

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