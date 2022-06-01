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Миссия МАГАТЭ на этой неделе вторично посещает Чернобыльскую АЭС

1 июня, 2022 среда
08:33
новости Украины ЧАЭС

На этой неделе Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС

Об этом МАГАТЭ сообщила на своем сайте.

Экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии на этой неделе посещает выведенную из эксплуатации Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) в Украине.

Миссия является второй за последние шесть недель и является частью усилий по содействию обеспечению ядерной безопасности в стране во время войны.

Миссия будет сфокусирована на радиационной защите и безопасности обращения с отходами.

Также команда МАГАТЭ предоставит технические рекомендации по возобновлению автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, прерванной в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине.

  • Напомним, Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.

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война с Россией
МАГАТЭ
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