Об этом МАГАТЭ сообщила на своем сайте.

Экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии на этой неделе посещает выведенную из эксплуатации Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) в Украине.

Миссия является второй за последние шесть недель и является частью усилий по содействию обеспечению ядерной безопасности в стране во время войны.

Миссия будет сфокусирована на радиационной защите и безопасности обращения с отходами.

Также команда МАГАТЭ предоставит технические рекомендации по возобновлению автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, прерванной в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине.

Напомним, Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.

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