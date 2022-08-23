Миссия МАГАТЭ может совершить поездку на ЗАЭС в ближайшие дни, но необходимо согласие Киева и Москвы, - Гросси

Об этом сообщается в заявлении Гросси.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Кроме этого, он также упомянул о случаях последних обстрелов ЗАЭС, нанесших дополнительный ущерб в ее районе, "что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

20 августа Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, заявила, что гендиректор МАГАТЭ Гросси не может написать положительный отчет по ситуации на ЗАЭС, потому что еще 6 августа он заявил о нарушении основных принципов безопасности на Запорожской АЭС.

Ранее 23 августа стало известно, что министры иностранных дел Франции и России провели телефонный разговор, посвященный захваченному российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.