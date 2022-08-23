Миссия МАГАТЭ может совершить поездку на ЗАЭС в ближайшие дни, но необходимо согласие Киева и Москвы, - Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 23 августа, выразил надежду, что миссия организации сможет посетить оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию "в ближайшие несколько дней"
Об этом сообщается в заявлении Гросси.
"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.
Кроме этого, он также упомянул о случаях последних обстрелов ЗАЭС, нанесших дополнительный ущерб в ее районе, "что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 20 августа Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, заявила, что гендиректор МАГАТЭ Гросси не может написать положительный отчет по ситуации на ЗАЭС, потому что еще 6 августа он заявил о нарушении основных принципов безопасности на Запорожской АЭС.
- Ранее 23 августа стало известно, что министры иностранных дел Франции и России провели телефонный разговор, посвященный захваченному российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.
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