Байден в солнечном Киеве – это прекрасно.

Теперь не дать Путину победить – это его миссия. Как президента, как американца и как человека.

Думаю, завтра в Польше его речь войдет в историю. Как и сегодняшний визит.

Теперь не дать Путину победить – это миссия Байдена. Как президента, как американца и как человека

Эта речь будет, как известный спич Трумена в 1947 году, когда он объявил о помощи с коммунистическим нашествием в Греции и Турции.

Или как речь Рейгана в 1987-м: "Господин Горбачев, снесите эту стену".

Что и когда произошло с Берлинской стеной, мы все помним.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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