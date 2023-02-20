Миссия Байдена: не дать Путину победить
Завтра в Польше его речь войдет в историю. Как и сегодняшний визит
Байден в солнечном Киеве – это прекрасно.
Теперь не дать Путину победить – это его миссия. Как президента, как американца и как человека.
Думаю, завтра в Польше его речь войдет в историю. Как и сегодняшний визит.
Теперь не дать Путину победить – это миссия Байдена. Как президента, как американца и как человека
Эта речь будет, как известный спич Трумена в 1947 году, когда он объявил о помощи с коммунистическим нашествием в Греции и Турции.
Или как речь Рейгана в 1987-м: "Господин Горбачев, снесите эту стену".
Что и когда произошло с Берлинской стеной, мы все помним.
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины
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