Об этом сообщили в telegram-канале Крымская платформа.

Депутат ГД от Крыма Леонид Ивлев заявил, что полиция должна заняться "Миссис Крым-2022" Ольгой Валеевой за исполнение украинской националистической песни "Червона калина", которая считается неофициальным гимном украинских националистов.

28 сентября прокуратура Крыма начала производство по факту разжигания национальной ненависти к гражданам Украины против крымского "блогера", который опубликовал видео, где играла песня "Ой у лузі червона калина", и подписал его "играет нацистская песня".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb