"Миссис Крым - 2022" спела "Червону калину". Оккупанты начали проверку
В воскресенье, 2 октября, "Миссис Крым-2022" Ольга Валеева спела "Червону калину"
Об этом сообщили в telegram-канале Крымская платформа.
Депутат ГД от Крыма Леонид Ивлев заявил, что полиция должна заняться "Миссис Крым-2022" Ольгой Валеевой за исполнение украинской националистической песни "Червона калина", которая считается неофициальным гимном украинских националистов.
- 28 сентября прокуратура Крыма начала производство по факту разжигания национальной ненависти к гражданам Украины против крымского "блогера", который опубликовал видео, где играла песня "Ой у лузі червона калина", и подписал его "играет нацистская песня".
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