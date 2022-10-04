Об этом сообщает оккупационное МВД Крыма.

Женщин обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ и "публичной демонстрации запретной символики".

Российские СМИ сообщают, что Валеевой назначили штраф, поскольку у нее несовершеннолетние дети. Подругу, с которой "Миссис Крым" исполняла песню, арестовали на 10 суток.

МВД Крыма опубликовало видео, где Валеева просит прощения и заявляет, что "не знала, что песня несет националистический характер". В своем инстаграмме "Миссис Крым-2022" пишет, что "она украинка и просто спела песенку, которую давно знает",

В воскресенье, 2 октября, блоггер Ольга Валеева спела "Червону калину". После этого депутат ТД от Крыма Леонид Ивлев заявил, что полиция должна заняться "Миссис Крым-2022" за исполнение украинской песни, считающейся неофициальным гимном украинских националистов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb