"Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение украинской песни "Червона калина"
Российский суд оштрафовал "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву на 40 тысяч рублей за исполнение украинской песни "Червона калина", подругу, с которой она исполняла песню, арестовали на 10 суток
Об этом сообщает оккупационное МВД Крыма.
Женщин обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ и "публичной демонстрации запретной символики".
Российские СМИ сообщают, что Валеевой назначили штраф, поскольку у нее несовершеннолетние дети. Подругу, с которой "Миссис Крым" исполняла песню, арестовали на 10 суток.
МВД Крыма опубликовало видео, где Валеева просит прощения и заявляет, что "не знала, что песня несет националистический характер". В своем инстаграмме "Миссис Крым-2022" пишет, что "она украинка и просто спела песенку, которую давно знает",
- В воскресенье, 2 октября, блоггер Ольга Валеева спела "Червону калину". После этого депутат ТД от Крыма Леонид Ивлев заявил, что полиция должна заняться "Миссис Крым-2022" за исполнение украинской песни, считающейся неофициальным гимном украинских националистов.
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