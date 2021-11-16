Городской голова Бердянска Баранов подал в отставку

Об этом Баранов заявил в горсовете Бердянска во время депутатского дня.



Решение об отставке Баранов объяснил тем, что не может сотрудничать с действующим составом горисполкома.



"Понимаю, что переработать работу горсовета невозможно. Учитывая безвыходную ситуацию, мой возраст и личные мотивы, я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в работе", - сказал Баранов.



Мэр также извинился перед своими избирателями за решение об отставке и пообещал в дальнейшем помогать городу.



"После выборов я понимал, что работать без большинства в городском совете будет сложно, но надеялся, что постепенно удастся объединить всех для того, чтобы развивать город. Но дружеской работы не сложилось. Весь год пришлось работать в условиях агрессии и деструктива", – сказал Баранов.



Валерий Баранов был мэром Бердянска с 1998 по 2007. 3 марта 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов назначил Баранова главой Запорожской ОГА. 27 октября 2014 года чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию.



В ноябре 2020 года Валерий Баранов победил на выборах мэра Бердянска от запорожской областной организации политической партии "За будущее".



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