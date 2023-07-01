Мишустин может подписывать приказы, если с Путиным что-нибудь случится, - Пионтковский
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин может подписывать приказы как исполняющий обязанности президента, если что-нибудь случится с Владимиром Путиным
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
"Мишустин опасный человек в руках его врагов. Мишустин может подписывать приказы как исполняющий обязанности президента, если что-нибудь случится с Путиным. Кстати, в той демонстрации лояльности и преданности губернаторов, министров, которую его пиар-команда устроила в субботу (24 июня, - ред.) утром, Мишустина не было. Первые слова Мишустин сказал где-то уже в понедельник или вторник", - заметил он.
Политолог заметил, что на той встрече замминистра обороны РФ и первый замглавы ГРУ Евкуров и Алексев сидели как бандиты. Шойгу и Герасимов находились в том же здании, но сбежали с приближением основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
"Два дня демонстрировали полное отсутствие власти в России, так называемое fear of state, и теперь мы будем жить в совершенно новой путинской реальности", - подчеркнул Андрей Пионтковский.
- 10 июня политолог говорил, что российский предприниматель Юрий Ковальчук нужен, чтобы отправить президента РФ Владимира Путина в отставку, а остальные документы будет подписывать премьер Михаил Мишустин.
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