Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо

Об этом рассказала корреспондентка Еспресо Татьяна Высоцкая из Брюсселя в эфире телеканала "Еспресо".

"Шарль Мишель подчеркнул, что Украина обязательно получит 50 млрд евро, которые ей пообещал ЕС на следующие 4 года. И это также в своем выступлении поддержала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен", - сообщила Высоцкая.

Первое, что Шарль Мишель заявил журналистам – это тотальная поддержка ЕС Украины, отметила корреспондентка.

"То есть, это ответ ЕС на упреки премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Шарль Мишел заявил: "Украина является приоритетом для нас и останется приоритетом". То есть каким-то образом руководство ЕС собирается переломить Орбана и Фицо, чтобы они были вынуждены согласится предоставить Украине транш этих средств", - сообщила Высоцкая.

Если говорить о 50 млрд евро, сейчас мяч на стороне Совета ЕС, добавила Высоцкая. 14-15 декабря лидеры стран ЕС должны принять окончательное решение о предоставлении средств Украине.

"Одно заседание Совета ЕС состоится в ноябре, второе 12 декабря, перед саммитом европейского Совета 14-15 декабря, на котором этот вопрос уже будет окончательно рассмотрен. И именно 14-15 декабря лидеры стран ЕС должны принять окончательное решение о том, получит ли Украина 50 млрд евро, начиная с 1 января 2024 года", – сообщила корреспондентка Еспресо.

Также Шарль Мишель отметил, что лидеры ЕС обсуждали использование замороженных активов в пользу Украины. По его словам, они уже находятся на стадии финальных шагов.

"Урсула фон дер Ляйен добавила, что недавно состоялось очень эффективное заседание министров финансов ЕС, и уже рассматривается схема как через бюджет ЕС, российские средства, замороженные в европейских банках, будут передаваться на восстановление Украины. 12-й пакет санкций против РФ еще не готов, но сейчас этот пакет находится на обсуждении с каждой страной ЕС в отдельности", - отметила Высоцкая.

Сообщается, что главной изюминкой этого пакета станет запрет экспорта в ЕС российских бриллиантов и алмазов. По всей вероятности, санкции ЕС будут объявлены в конце этого месяца или в первых числах следующего.

"Президент Еврокомиссии заявила, что введение этих санкций будет вводиться вместе, одновременно или как-то гармонично с введением аналогичный санкциям Большой Семкой. Поскольку мы знаем, что Большая семерка, по неофициальным данным, планирует объявить о санкциях до конца этого месяца, поэтому возможно и санкции ЕС будут объявлены в конце этого месяца или в первых числах следующего", - резюмировала Татьяна Высоцкая.